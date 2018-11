DOTR ‘wag pa-hostage sa mga trucker

Igiiit kahapon ng isang kongresista sa Department of Transportation (DOTr) na walisin ang mga luma at karagkarag na trak sa kalsada dahil sa nagiging peligro ito sa mga motorista.

Ayon kay 1-CARE Party-list Rep. Carlos Roman Uybarreta, kailangang kumilos ang DOTr at ipa-impound na ang mga dispalinghadong trak na bumibiyahe pa rin sa mga lansangan.

“We have had too many deaths, serious injuries, and massive damage to properties because of the old and dilapidated cargo trucks,” pahayag ni Uybarreta.

Matatandaan na noong nakaraang linggo ay naglunsad ng 5-day truck holiday ang Integrated North Harbor Truckers Association upang iprotesta ang phaseout ng mga lumang trak at container congestion sa Port of Manila.

Bagama’t nanindigan ang DOTr na hindi nakaapekto sa operasyon sa pier ang welga ng mga trucker, binawi naman ng Land Transportation Office (LTO) at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang pag-ban sa 15-year old na trak pero kailangang sumalang ito sa motor vehicle inspection system (MVIS).

Ayon sa kongresista, marami namang trak na maaaring magamit sa operasyon sa Pier at hindi dapat nagpa-hostage ang DOTr sa grupo ng mga trucker.

“There are many trucking companies and some of the state firms have cargo handling operations. These can take the place of the non-compliant. The DOTr and the public cannot be held hostage or threatened by a few who refuse to comply with our public safety laws,” giit ng mambabatas.