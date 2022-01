DOTr tiklop sa walang vaccine, bawal sumakay

Nilinaw kahapon ng Department of Transportation (DOTr) na maaaring makasakay sa mga pampublikong transportasyon ang mga manggagawa na hindi pa bakunado o first dose ng bakuna.

Ipinaliwanag ni DOTr Undersecretary Artemio Tuazon sa pagdinig ng House committee on health on the COVID-19 pandemic na kabilang sa itinutu¬ring na essential travel ang pagpasok sa trabaho at pagbili ng pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan.

Ito’y matapos ireklamo ng mga manggagawa na hindi sila nakapasok dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng “no vaccination, no ride” policy ng pamahalaan.

Iginiit ni Tuazon na ang essential travel at pagkakaroon ng medical condition na hindi maaaring mapabakunahan ang dalawang pangunahing exemption para payagan sa mga pampublikong transportasyon ang mga hindi pa bakunado o isang beses pa lang na natuturukan kontra COVID-19.

Kabilang din ang mga mag-a-apply o magre-renew ng pasaporte basta ipakita ang appointment date.

Kailangan lang umanong ipakita ng mga manggagawa ang kanilang company ID o certificate of employment para payagan silang makasakay at makabiyahe patungo sa kanilang mga trabaho.

Samantala, sinabi ni Land Transportation and Franchising Regulatory Board-National Capital Region Director Zona Tamayo na naimpormahan na ang mga enforcer ukol sa patakaran. (Mia Billones)