DoTr sinabon ni Duterte: Mag-advertise sa Filipino para klaro

NADISMAYA si Pangulong Rodrigo Duterte sa kalituhang idinulot ng implementasyon ng Department of Transportation (DoTr) sa ‘no beep card, no ride’ policy para sa mga commuter ng bus sa Edsa.

Sa kanyang mensahe sa bayan nitong Lunes ng gabi ay sinabi nitong hindi niya nagustuhan ang biglaang implementasyon ng beep card ng DoTr na aniya ay kulang sa information campaign kaya maraming mahihirap na commuters ang hindi nakabili nito at nakasakay ng bus.

Kasabay nito ay inatasan niya ang DoTr na maglabas ng mga abiso na maiintindihan ng mga tao sa halip na ipalabas ito sa mga pahayagang English at ginawa pang mabilisan kaya maraming commuters ang nasorpresa.

“ Kaya ako nagp****** i** dahil — you know, all these things you can avoid just a little bit of maybe humanity in you. Alam mo itong — eh hindi ko binasa kasi ‘pag ayaw ko ‘yan nabubuwisit na ako.”

“Itong Beep, Beep, Beep card. This is not — wala si Tugade dito, ‘yung mga tao mo, Art. Mag-introduce ka ng card tapos i-publish mo sa newspaper, Manila Times or whatever, Daily — Daily Express — ah Mirror, basta kaibigan ko hirap ako mag-pronounce ng title nila — Tribune, isa ka pa. Tribune, lahat na,” pahayag pa ng Pangulo.

“Mabasa mo itong lahat, mga Pilipino, sa opisina nila, especially the working middle class, it’s easy for them to imbibe all of these things and know what to do next. Ang problema nitong l****** ito is you only publish it in newspapers and even radios na puro English. If at all, there is a time dedicated it for the vernacular,” paalala pa ng Pangulo.

Dahil sa kapalpakan ay sinisi ng Pangulo ang DoTr sa kanilang kapalpakan.

“So tatanungin ko kayo: Sino ang recipient ng balita ninyo? Now, tell me, do you have a classification of the persons that you have transmitted to the new strategy or setup,” dagdag nito.

” Ayaw kong makita sunod na you have failed to make provisions for this. You have to have extra beep diyan. Magbigay kayo ng card na hindi mag-beep. Okay na yan basta pasakayin nyo ang mga tao,” wika ng Pangulo.(Aileen Taliping)