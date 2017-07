DOTr NAGMATIGAS SA GRAB AT UBER

Hindi aatras ang pamahalaan sa kanilang mga patakaran para sa Transportation Network Vehicle Services (TNVS) o Transport Network Companies (TNC) sa kabila ng panawagan ng mga driver, operator, at pasahero nito.

Ito’y matapos na makatanggap ng apela ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) mula sa TNVS kaugnay sa isasagawang suspensyon sa pagtanggap ng mga bagong aplikasyon ng Grab at Uber.

“Tama `yung ginawa ng LTFRB dito, we are a government that is ruled by laws. There are certain rules that we need to follow. As far as we’re concerned eh hindi nga nabigyan ng authority itong mga sasakyan na ‘to but let’s take it as it is,” pahayag ni Department of Transportation (DOTr) Undersecretary at Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) General Manager Thomas “Tim” Orbos.

Inamin ni Orbos na talagang may problema umano sa transport, pero hindi ibig sabihin nito na pagbibigyan nila lahat ng mga reklamo dahil kailangang legal lahat ang mga operasyon.

“Hindi naman pupuwede, that’s why we have a TWG (Technical Working Group). Ngayon ang question diyan eh ‘yan ang kailangan ng tao, but we have to go through a process,” sabi ni Orbos.

Samantala, binigyan-diin naman ni DOTr Secretary Arthur Tugade na puwede namang magparehistro ang mga nais bumiyahe bilang Grab at Uber para maging legal ang kanilang operasyon.

“Pwede ba, magre­histro naman kayo? What makes you so different with the other public utility vehicles? Just because you are a TNC, hindi ka na magrerehistro? `Yun lang po ang hinihingi namin,” ayon kay Tugade.

Nabatid na mula sa 56,000 nag-o-operate ngayon sa kalsada, wala pang 10 porsiyento ang nakarehistro.

“Kailangan diyan may share din diyan `yung gobyerno `yung kinikita doon. Kung kailangan may mekanismo at tsaka pamamaraan niyan na `yung plete [fare] na binabayaran o ‘yung kita na inaambag, eh ibahagi niyo naman sa gobyerno,” giit pa ng kalihim.

GRAB PUMALAG

Pumalag ang Grab Philippines sa pagdidiin sa kanila sa harap ng mga kontrobersyang ibinabato sa mga TNVS o TNC na nagbibigay ng app-based ride-sharing services.





Sa isang kalatas ng Grab, bagama’t inaamin nila ang mga ginawang paglabag, hindi umano sila lamang ang dapat na sisihin sa usapin. Wala rin umanong magagawa ang Grab para kontrolin ang opinyon ng publiko patungkol sa kanila.

“We cannot control the public’s opinion on this issue. But we agree that they should be given the chance to choose their mode of transportation, and air their grievances as they have every right to do so. To reiterate, while we have admitted to violations, we are not solely to blame for this mess as the LTFRB BM Corpus calls it,” ayon sa Grab.

Una nang idiniin nina LTFRB Board Members Ronald Corpus at Aileen Lizada ang Grab at Uber dahil sa pagpayag ng mga ito na bumiyahe ang mga kolorum sa ilalim ng kanilang serbisyo at ang pag­labag sa ilang Terms and Conditions sa accreditation contract sa gobyerno.

MALACAÑANG PINAGIGITNA

Nagbabala naman si Senate President Pro-Tempore Ralph Recto ng posibleng “transport crisis” kaya kinalampag nito ang Malacañang na makialam na sa gusot.

Naniniwala ang senador na kailangang gumawa ng aksyon ang Malacañang upang mapigilan ang matinding perwisyong idudulot nito sa libu-libong tumatangkilik sa Grab at Uber.

Magpapatawag naman ng public hearing si Sen. Bam Aquino upang ayusin ang gusot sa pagitan ng LTFRB at TNVS para na rin sa kapakanan ng publiko.

Kailangan aniyang makabuo ng magandang sistema sa pagkuha ng requirements sa prangkisa ng Grab at Uber.

Sa Kamara, naghain ng House Bill No. 6009 sina Davao City Rep. Karlo Nograles at PBA Partylist Rep. Jericho Nograles upang magkaroon ng malinaw na panuntunan sa operasyon ng Grab at Uber.

Upang matapos na aniya ang gusto, kailangang magkaroon ng batas o Transportation Network Service Act.