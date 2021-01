DOTr nagbabala vs solicit scam

Binalaan ng Department of Transportation (DOTr) ang publiko laban sa ilang indibidwal na ginagamit umano ang mga infrastructure project ng pamahalaan para mag-solicit ng pondo.

Nakatanggap umano ng ulat ng DOTr hinggil sa isang John Petalcorin na nagpakilalang representative ng kompanyang Infratechnik, na diumano’y may hawak ng ilang proyekto ng China tulad ng Subic-Clark railway project.

Humingi umano siya ng pondo mula sa mga contractor para sa konstruktyon ng nasabing proyekto.

“Please be informed that the DOTr does not authorize individuals/groups to solicit in any form from the public for any purpose, and strongly condemns such acts,” ayon sa DOTr.

Nakipag-ugnayan na ang DOTr para mapanagot si Petalcorin at iba pang sangkot sa scam.

Hinikayat din ng ahensya ang publiko na isumbong sa mga awtoridad ang mga ganitong uri ng iligal na aktibidad.