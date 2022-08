DOTr, contractor binabarat right-of-way sa Mindanao railway

Ipinasisilip nina Davao City Rep. Paolo Duterte at Benguet Rep. Eric Yap sa Kamara ang umano’y pambabarat na ginagawa sa mga lupa na daraanan ng Mindanao Railway Project (MRP).

Sa House Resolution 286, sinabi ng mga mambabatas na nakarating sa kanilang atensyon ang reklamo ng mga apektadong komunidad kung saan daraan ang riles ng tren.

Magkakaiba umano ang ibinibigay na presyo sa pagbili ng right-of-way ng Department of Transportation (DOTr) o contractor, sub-contractor o iba pang service provider nito.

“Whereas, these variations in offers have substantial discrepancies from the actual zonal value or fair market value of the properties affected,” sabi sa resolusyon. (Billy Begas)