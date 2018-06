DOT umurong sa Madrid Fusión Manila 2018

Hindi na isusulong ng Department of Touris­m (DOT) ang Madrid Fusión Manila (MFM) sa taong ito dahil na rin sa kakulangan ng oras at paghahanda sa event.

Ipinaliwanag ni Touris­m Secretary Bernadette Romulo-Puyat, ang bidding ay magsisimula pa lang dahil sa walang sapat na oras kaya’t mahihirapan sila na ituloy ito sa Setyembre.

Aniya noong Abril ang Tourism Promotions Board (TPB) ay iniskedyul ang MFM 2018 mula Setyembre 25 hanggang 29.

Sinabi ni Puyat na sa pag-bid, kailangang magmadali sa proses­o ng gobyerno, isang bagay na hindi niya magagawa.

“Tama lang dapat, ‘wag pilitin. The organizers agreed that the fourth year was supposed to be this year, the fourth year will be next year,” anang kalihim.

Bukod sa bidding, si­nabi ni Puyat na mahirap makakuha ng lu­gar para sa event dahil ang naunang lokasyon ay naka-book sa mga itinakdang petsa.

Wala na aniya ang SMX Convention dahil wala nang available na venue. Gayunman sinabi ng kalihim na ang event ay isusulong sa susunod na taon.

Matatandaan na lu­magda sa memorandum of agreement ang administrasyong Aquino noong 2014 sa mga Spanish organizer ng Madrid Fusion, Foro de Debate, S.L. at Arum Estrategias Internacionali­zacion (Arum). Limang taon ang kontrata na magtatapos sana sa 2019.

Binalak itong itigil ni dating TPB COO Cesar Montano dahil wala naman daw napapala ang Pilipinas dito dahil ang kultura ng Spain ang isinusulong dito, pero sinalubong siya ng protesta dahil parang pinapatay umano ng aktor ang mga culinary player at aspiring­ chef na makilala sa buong mundo, kaya’t iniskedyul ang MFM 2018 sa Setyembre.