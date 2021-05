DOT pinuri mga hotel na may 2021 Tripadvisor Awards

Hinangaan ng Department of Tourism (DOT) ang mga lokal na hotel na nakatanggap ng prestihiyosong 2021 Traveler ’Choice Award mula sa Tripadvisor, ang pinakamalaking platform ng pagpaplano ng patutunguhan sa paglalakbay sa buong mundo.

Ang isa sa mga hotel na nakuha sa 2021 Traveler s’ Choice Best of the Best Award ay ang The Manor sa Camp John Hay, na kabilang sa nangungunang isang porsyento ng lahat ng mga listahan ng hotel sa buong mundo.

Kabilang sa iba pang mga awardee ay ang dusitD2 Davao, Dusit Thani Lubi Plantation Resort, Waterfront Cebu, Midori Clark Hotel, at Quest Plus Conference Center Clark.

Kasama ang most exceptional at top-rated hotel properties sa buong mundo, ang pinaka-hinahabol na mga parangal na nagbibigay ng karangalan sa mga katangian ng mabuting pakikitungo sa buong mundo na kinagalak ng mga bisita nang higit sa anupaman sa nakaraang taon, sa kabila ng pagbabago ng mga kagustuhan ng mamimili at mga bagong paraan ng pagtatrabaho.

Kinikilala din ng mga parangal ang natatanging serbisyo na naranasan ng mga bisita sa gitna ng pandemya, batay sa feedback mula sa mga panauhin noong nakaraang taon.

Sa kabila ng wala pang nakakagawang pangyayari, ang mga lokal na hotel na ito ay tumayo sa mga manlalakbay at nagbigay ng kamangha-manghang karanasan sa buong mahirap na taon.

Sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat, ang nakaraang taon ay napakahirap para sa lahat ng mga hotel sa buong bansa. Sa kabila ng mga paghihirap, nanatiling tapat ang mga lokal na hotel sa kanilang misyon na magbigay ng huwarang mabuting pakikitungo sa mga Pilipino sa mga panauhin. Ang pagkilala sa pandaigdigang ito ay patunay sa tagumpay ng mga hakbang na ginagawa ng kagawaran upang mabawasan ang pangmatagalang epekto ng pandemya sa industriya ng mabuting pakikitungo at isulong ang pagbuti nito.

Sa gitna ng pandemya, ang local hospitality industry ay nakatuon sa paglalagay ng kalusugan at kaligtasan ng mga panauhin sa kanilang pinakamataas na prayoridad.

Ang mga empleyado ng hotel ay nagtrabaho ng dobleng oras upang umangkop sa mga hamon na dinala ng Covid-19.

Ang mga hotel na ito ay nagpatupad ng pinahusay na mga hakbang sa kalinisan, mga protokol sa kalinisan, social distancing guidelines, at ginamit na teknolohiya upang matiyak ang kaligtasan ng mga panauhin.

Noong Marso, ang sikat na White Beach ng Boracay ay nakarating sa ika-12 puwesto at ang El Nido, ang Nacpan Beach ng Palawan ay nasa ika-18 sa TripAdvisor Travelers’ Choice 2021 Best of the Best Awards Top 25 Beaches – Asia category. (Mina Navarro)