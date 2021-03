DOT palalakasin turismo sa Wawa dam

Pasado na sa Kamara ang panukala na gawing tourist destination ang Wawa dam sa Rodriguez, Rizal.

Sa botong 179 pabor, walang tutol at anim na abstention vote, inaprubahan ng Kamara ang House Bill 8965 na akda ni Rizal Rep. Fidel Nograles.

Sa ilalim ng panukala, gagawa ang Department of Tourism (DOT), sa tulong ng iba pang ahensiya, ng tourist development plan upang ma-promote ang ecotourism sa lugar.

“Developing and enhancing the beauty of this natural resource and abandoned reservoir, will surely generate investment and foreign exchange in the area, while providing employment opportunities for the local government and residence within the area,” ani Nograles.

Ang dam ay itinayo noong 1909 at dating pangunahing pinagkukuhanan ng inuming tubig sa lugar. Hinaharang nito ang tubig na umaagos sa Marikina River.

“Though it has lost its very importance, Wawa dam remains to be a favorite destination of nature lovers, mountain hikers and bikers,” dagdag pa ng solon. (Billy Begas)