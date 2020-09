DOT: Mga turista sa Boracay maging responsable

Hinikayat ng Department of Tourisim (DOT) ang lahat ng mga turista na pupunta sa isla ng Boracay na sumunod sa ipinatutupad na health protocol upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

“’Pag nandoon sa Boracay, dapat natin maalala na may COVID pa rin. So, dapat palaging wear a mask, dapat may physical distancing na at least 1 meter, at saka always wash your hands,” sabi ni DOT Secretary Bernadette Romulo-Puyat sa isang panayam sa radyo.

Dagdag ng kalihim, nakasalalay sa mga turista ang kaligtasan kaya dapat umanong maging responsable.

Pinaliwanag din nito na ang mga airline umano ang magche-check ng travel document ng mga turista na bibigyan naman ng QR code pagdating sa Boracay. Pag-uusapan din umano kung limit ng allak na ibebenta sa mga bibista sa isla.

Aniya, kinakailangan umano na mag-ingat kaya paunti-unti ang gagawing pag-adjust. “Yes, nakaka-travel na sila. Yes, may fresh air. Pero, dapat natin maalala na zero COVID na sa Boracay, at panatilihin natin that way. We have to be responsible travelers.”