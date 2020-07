DOT: Mga senior pwede na sa Boracay

Inanunsyo ng Department of Tourism (DOT) na pinapayagan na ang mga nasa edad 21 pababa at 60 pataas, na makapasok sa Boracay makaraang tanggalin ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) age-specific ban sa isla.

Simula ng buksan sa mga turista ang Boracay noong Hunyo 16, tanging ang mga nasa edad 21 hanggang 60 lang ang pinayagan na bumisita dito sa ilalim ng patakaran ng modified general community quarantine (MGCQ).

Ayon kay DOT Secretary Bernadette Romulo-Puyat, makatutulong ang hakbang na ito para buhayin ang ekonomiya ng turismo sa rehiyon. Dagdag niya, wala nang naiulat na COVID-19 case sa isla at siniguro na ipatutupad ng pamahalaan ang mga pangkalusugan at kaligtasang kautusan sa mga darating na local visitor.

“The DOT will always put paramount concern on the safety of our people — tourists and residents alike,” sabi ng kalihim. (PNA)