DOT: Mga hotel sa GCG, MGCQ lahat balik operasyon

Papayagan na nang Department of Tourism (DOT) ang mga hotel na nasa ilalim ng general community quarantine (GCQ) at modified GCQ na makapag-operate sa kanilang buong kapasidad.

Sa isang pahayag, sinabi ni Secretary Bernadette Romulo-Puyat na ang desisyon na magbukas ng 100% operational capacity ay sasailalim sa desisyon ng pamamahala ng hotel at pagsunod sa mga alituntunin sa kaligtasan.

Sinabi ni Puyat na malapit nang mag-isyu ang DOT ng mga patakaran para sa pinalawak na kapasidad sa pagpapatakbo ng mga hotel.

Ang Task Force ng Inter-Agency (IATF) for the Management of Emerging Infectious Diseases, sa isang naunang resolusyon ay nagbigay ng awtoridad sa DOT na i-calibrate ang mga operasyon ng mga hotel.

“Along with this comes the need to ready the whole tourism value chain, which includes the accommodation, transportation, and tour operation sectors, anang kalihim.

Ang pagpapahintulot sa hotel industry na tumakbo ng buong kakayahan ay malugod na tinanggap ng mga mangagagawa sa turismo na apektado mula nang magkaroon ng community lockdown, ayon sa kalihim. (Mina Aquino)