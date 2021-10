DOT aalisin swab test sa mga Boracay turista

Nalalapit na ang pagtatanggal ng swab test bilang requirement sa mga dumarating na bakunadong turista sa Boracay.

Ayon sa Department of Tourism (DOT), kapag 100% na ng tourism workers sa Boracay ang bakunado na kontra COVID, hindi na kailangan ang swab test para sa mga bakunadong turista.

Batay sa tala ng DOT ngayong Linggo, 91.09% na ng mga tourism worker, at 62.78% ng mga residente sa naturang isla ang naturukan na.

“We believe that with the 100% inoculation of the island’s workers, the confidence of more Filipinos to travel will be restored, and that the island will be back on its feet sooner than anticipated,” pahayag ni DOT Secretary Berna Romulo-Puyat.

Nitong Setyembre ay nasa mahigit 6,700 ang mga turista na bumisita sa Boracay. (Mark Joven Delantar)