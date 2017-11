DOST tinarget ng NoKor hackers

Iimbestigahan ng Department of Information and Communications Technology (DICT) ang ulat na mayroon umanong grupo ng mga North ­Korean hackers na nagtangkang mag­lunsad ng cyber attack sa ­Department of Science and Technology (DOST).

Ayon kay DICT Assistant Secretary Allan Cabanlong, sa kasalukuyan ay wala pa namang iniuulat sa kanila ang DOST-Advanced Science and Technology Institute (ASTI) na napasok ng mga hacker ang kanilang web system.

“Walang report, ibig sabihin hindi nila na-detect, at kung mayroon man silang report tungkol sa system breach, hindi pa dumarating sa amin,” paliwanag ni Cabanlong.

Dagdag ng opisyal, pakikilusin nila ngayong araw ang kanilang mga eksperto upang maberipika ang ulat sa news site na Quartz na may ginagawang research o cyber attacks ang mga North Korean kung saan, pinapasok ng mga hacker ang mga target nilang system para makapagnakaw ng impormasyon at tuluyan itong sirain.

Kabilang umano sa mga tinatangkang i-hack ng mga North Korean ang system ng mga malala­king foreign laboratories at research centers, kabilang ang Space Research Organization (SRO) ng India at DOST ng Pilipinas.

Isa aniya itong taktika ng mga North Korean upang atakihin ang mga itinuturing nilang kalaban at kumokontra sa isinasagawa nilang nuclear missile tests.

Sinabi ni Cabanlong na kabilang ang Pilipinas sa Association of South East Asian Nations (ASEAN) na hayagang bumabatikos sa inilu­lunsad na nuclear missile tests ng North Korea.

Dahil dito kung kaya’t naka-alerto aniya sila sa posibleng “distributed denial-of-service” (DDoS) attacks na gagawin sa mga ahensiya ng gobyerno kung saan ay magkakaroon ng shutdown ang ilang websites bilang “diversionary tactic”.