DOST nirekomenda VCO vs COVID

Inirerekomenda ng Department of Science and Technology (DOST) ang paggamit ng virgin coconut oil (VCO) bilang gamot sa panlaban sa sintomas ng mild and moderate coronavirus (COVID-19).

Sinabi ni DOST Secretary Fortunato De la Pena na nagpakita ng magandang resulta sa ginawang VCO trials sa Sta. Rosa, Laguna at Valenzuela City na kung saan lumalabas na bumababa ang C-Reactive Protein (CRP) na isang biomarker for inflammation and infection sa paggamit ng VCO.

Matapos ang trials, sinabi ni Imelda Angeles-Agdeppa, director ng DOST’s Food and Nutrition Research Institute, na ang resolution ng signs and symptoms ng mga participants mula sa Valenzuela City ay mas epektibo kumpara sa nasa Sta. Rosa.

“However, ang importante sa dalawang studies, nakita po natin na itong VCO ay nakatutulong sa pagbaba ng sintomas as early as two days in both groups. Kahit anong modality, nakakatulong ang VCO,” ayon pa dito.

Bumaba rin umano ang lagnat ng COVID-19 patients na pinainom ng VCO.

Sinabi naman ni Dr. Fabian Antonio Dayrit, na walang pasyente ang nakaranas ng overdose at ang matinding side effect na napansin nila ay ang pananakit ng tiyan.

Hinihikayat ni DOST Undersecretary Rowena Guevara ang mga VCO producer na mag-apply na sa Food and Drug Administration para sa karagdagang kaalaman sa produkto at upang malaman nila na nakagagaling ang VCO sa sintomas ng COVID-19. (Vick Aquino)