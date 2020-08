DOST gagastos ng P89M sa solidarity trial

Naglaan ang pamahalaan ng P89 milyon para makalahok sa ilulunsad na Solidarity Vaccine Trial (SVT) para sa COVID-19 ng World Health Organization (WHO)

Ayon kay Department of Science and Technology (DOST) Secretary Fortunato dela Peña, naghihintay na lang sila ng pahayag mula sa WHO kung anong uri ng bakuna ang mga kabilang sa gagawing solidarity trial.

“In case there would be many and would need more budget, we could find a way to augment this budget,” ani De la Peña.

Oportunidad na rin aniya ito ng bansa para makabili agad ng mga bakuna na sa kasalukuyan ay nasa pinaka-adance nang yugto ng mga pag-aaral upang mabuo ang bakunang makalulunas sa COVID-19. (Mia B. Billones)