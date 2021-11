DOST exec: COVID bakuna sa mga senior 3 buwan lang bisa

Hanggang tatlong buwan lang ang bisa ng tinurok na COVID-19 vaccine sa mga senior citizen at mga indibiduwal na immunocompromised, ayon sa isang vaccine expert ng Department of Science and Technology (DOST).

Kung kaya’t kinalampag ni DOST vaccine development expert panel head Dr. Nina Gloriani ang pamahalaan para mabigyan ng booster shot ang mga senior citizen kapag natapos ang pagturok ng third dose sa mga healthcare worker.

“Mabuti na ring maumpisahan na rin sana agad ang pagbibigay ng bakuna booster or third dose sa ating mga senior citizen kasi sila iyong talagang mas mabilis ang waning ng immunity,” pahayag ni Gloriani sa Laging Handa public briefing kahapon.

Wala namang binanggit si Gloriani kung anong brand ng booster shot ang ituturok para sa mga senior citizen.

“Lahat po possible doon puwede sila basta walang contraindications sa kanila. Kung pini-prefer nila Sinovac, Sinovac na lang ulit. Kung gusto nila maiba, puwede naman po silang Pfizer. Kung meron namang supply ng Astra, pwede namang Astra,” sabi ni Gloriani.

Aniya, kailangang iprayoridad ang mga matatanda sa booster shot dahil nasa tatlo hanggang limang buwan lang ang immune protection nila matapos maturukan ng second COVID dose.

“`Pag elderly or immunocompromised, mas maaga mag-wi-wane ‘yan. Meron data that showed na 3 months pa lang, 4 months, 5 months na bumababa na. Pero sa healthy population, mga 6 months po. Pero ‘yong iba, maganda pa rin ang immune response nila after 8 months, after 10 months. So, iba-iba po,” ayon kay Gloriani.(Prince Golez)