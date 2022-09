Doromal, Chiefs lusot kontra Altas

Mga laro ngayon: (FilOil EcoOil Centre)

BUMIDA si Kalen Axel Doromal sa Arellano University Chiefs upang patumbahin ang University of Perpetual Help System Dalta Altas, 61-59, sa unang laro ng 98th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City, Biyernes ng hapon.

Bumira ng game-high 19 puntos, 3 rebounds, 4 assists at 1 steal ang 5-foot-9 playmaker upang tulungang makuha ng Sampaloc-based squad ang kanilang ikalawang panalo sa tatlong laro.

“We just played our game kasi alam naming wala kaming mga top scorer kagaya last season kaya kinuha ko lang ‘yung responsibility to lead. Tingin ko para sa amin ‘yung laro na ito kasi pinagtrabahuhan namin ito,” wika ng Davao guard.

Nakakuha rin ng suporta ang Arellano kina mula kina Darrel Shane Menina na may 13 points, 6 boards, 7 assists at 2 steals at Danielle Mallari na may 9 puntos, 13 boards, 2 dimes at 4 blocks.

Nagawang magpasimula ng mahigpit na depensa ang Perpetual Altas sa first period nang limitahan sa 7 puntos ang Arellano para sa 13-7, pero rumatsada sa puntusan sina Doromal at Flores upang agawin ang kalamangan sa 27-24 sa second quarter. (Gerard Arce)