Dormitorio, Caluag laglag sa Olympics

TULUYANG nagpaalam sa kanilang tsansa makapaglaro sa nalalapit na 2020 Tokyo Olympics sina Ariana Dormitorio sa Mountain Bike at ang dating Asian Games gold medallist na si Daniel Caluag sa BMX.

Sinabi ni Philippine Olympic Committee (POC) at Integrated Cycling Association of the Philippines (PhilyCycling) president Abraham “Bambol” Tolentino na ang tanging natitira na lamang na sasabak para sa sports na cycling ay ang BMX rider na si Christopher Co na magpapartisipa sa qualifying sa Columbia.

“Bumaba ang ranking nina Ariana (Dormitorio) at si Daniel na alam naman natin na kabilang sa mga frontliners, dahil hindi sila nakapag-compete sa mga ranking events,” sabi ni Tolentino sa pagdalo nito sa kada Martes na Philippine Sportswriters Association (PSA) forum na presented ng San Miguel Corporation (SMC), MILO, Amelie Hotel Manila, Braska Restaurant at ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR).

Umaasa naman si Tolentino na makasungkit ng magandang tsansa si Co sa paglahok sa huling Olympic qualifying tournament upang makasama sa pitong national athletes na siyang bubuo sa delegayon ng Pilipinas na nauna na nakapagkuwalipika sa Tokyo Games.

Pinakahuling nakapagkuwalipika ang 2016 Rio de Janeiro Olympics silver medallist na si Hidilyn Diaz sa weightlifting para makasama sina pole vaulter Ernest John Obiena sa athletics, men’s artistic gymnast Carlos Edriel Yulo mula sa gymnastics at ang apat na boxers na sina Eumir Felix Marcial, Carlo Paalam, Irish Magno at Nesthy Petecio. (Lito Oredo)