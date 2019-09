Donor’s tax para sa deed of donation

Dear Atty. Claire,

Magandang araw po!

Ask ko lang po. May nagbebenta po ng lupa sa akin pero wala sa titulo ang name niya. Ang lupa po kasi ay naka-subdivide na sa magkakapatid (mga tita at tito niya) nga­yon ang isa sa tita niya ay nagbenta sa kanya ng lupa samakatuwid kanya na po ang lupa. Ngayon binebenta niya po ang lupa. Ang sabi po pinalabas na deed of donation sa kanya ang lupa para malipat sa pangalan niya at maproseso na sa RD? Hihingi po sana ako ng payo.

Maraming salamat po,

Melanie

Dear Melanie,

Kapag wala ang pangalan niya sa titulo ay mag-isip-isip muna bago magbitaw ng pera. Sabi niya ay binenta sa kanya pero nasaan ang deed of sale? Ang sabi naman niya ay deed of donation ang pinagawa, nasaan ang deed of donation at nasaan ang pruweba na ba­yad na ang donor’s tax?

Kahit sabihin pa niya na may deed of donation ay dapat mong makita ang mga orihinal na dokumento ng mga iyan pati ang ebidensya ng pagbabayad nila ng tax.

Pangalawa, ang sabi mo ay subdivided na ito. Mas maganda kung makikipag-ugnayan ka sa lahat ng co-owners ng lupa upang malaman mo ano ba talaga ang tunay na sitwasyon ng lupa at kung tunay ba ang papel na hawak ng seller mo.

Bakit kailangan pang palabasin na donation kung tunay naman ang kanilang bentahan? Upang makatipid ba sa pagbabayad ng buwis? Pero tandaan ang pagkukunwaring ito ay maituturing na falsification of public documents.

Ayusin muna lahat ang papel at gawing legal bago ka magbitaw ng pera sa seller mo.

***

Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa 9220245 /5142143 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com.