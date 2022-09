Donny umaasang maka-1M sa YT

Sinamantala ni Donny Pangilinan ang Kapamilya US Tour nila recently upang muling buhayin ang natutulog niyang YouTube channel.

Handog nga ng “Donato Productions” ang US tour vlog ng aktor.

Sadya ngang na-miss si Donny ng kanyang mga subscriber kaya inabangan talaga nila ang pagbabalik nito sa YT. Sulit naman ang kanilang paghihintay dahil hitik sa mga snaps ng activities at kulitan nila sa US with the Kapamilya stars ang latest vlog ng aktor.

Nandiyang nag-golf sila ni Belle, nag-courtesy call sa Philippine Consulate General sa San Francisco, glimpse sa backstage ng show nilang “Beyond the Stars” at ang pagparada sa streets of SanFo.

Siyempre pa, karamihan ng kanilang mga itinerary ay magkasama ang DonBelle. Sabay silang nag-shopping at magkasama sa mga biyahe. Inasar rin ni Donny si Belle dahil nakalimutan pa rin nitong magdala ng jacket kahit sobrang ginawin pala niya. “Daldal mo!” say ni Belle kay Donny habang pilit tinatakpan ang bibig nito.

Kapag nga hindi si Donny ang may hawak ng camera, si Belle ang nagti-takeover.

“It was such an amazing experience to be there, to go through different states with the Star Magic crew. And just to go abroad in general to travel. To be able to do that, at the same time, work.

“Definitely one of the highlights of this year and I can’t wait to go back abroad very-very soon,” say pa ni Donny.

Umaasa si Donny na ma-reach na nito ang 1 milion subscribers, isang milestone na abot-kamay na niya for sure. (Batuts Lopez)