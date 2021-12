Donny rumesbak sa nagsabing pangit si Belle

May mga faney, basher, na hindi bet si Belle Mariano para kay Donny Pangilinan. Para sa kanila, hindi raw bagay si Belle sa ubod ng guwapo, tangkad na si Donny.

At siyempre, hindi ‘yon pinayagan ni Donny, na laitin na lang ang kanyang ka-love team.

“First of all ‘yung mga bashers, hindi na namin pinapansin ‘yon kasi may mga pinagdadaanan sila. Pero ako maga-attest ako na sobrang ganda ni Belle.

“You know, honestly, I just focused on the good things. She’s so talented. I’m so proud of her!” sabi ni Donny.

“Yeah, I totally agree, just focused on the good things. Don’t let if affect you!” sabi lang ni Belle.

Well, nakita ko na in person si Belle, bago ang pandemic. At yes, napakagandang bata, na maamo ang mukha, na sa unang tingin ay iisipin mong batang Carmina Villaroel.

Anyway, puno ng kilig ang movie nilang ‘Love is Color Blind’ na dinirek ni John Leo Datuin Garcia.

At aminado ang dalawa na pareho silang kilig na kilig kapag nakikita nila ang trailer ng pelikula nila.

Pero, kailan ba sila unang kinilig sa isa’t isa? At kailan din sila huling kinilig sa isa’t isa?

“Kanina noong pinapanood ko ang trailer, kinilig ako kay Belle. First time kong kinilig sa kanya, noong ginawa naming `yung kilig scene, medyo matagal na `yon,” sabi ni Donny.

“Me too, kinilig din ako sa trailer namin. Alam ng mga kasamahan ko kung paano sumisigaw. First time kong kinilig sa kanya, nung kilig scene namin.”

DonBelle future KathNiel– John Lapus

Anyway, para naman kay John ‘Sweet’ Lapus, malaki talaga ang potensiyal ng DonBelle na maging KathNiel, o sumikat nang husto. At yes, naniniwala si Sweet na magiging magdyowa ang dalawa in the future.

“Feeling ko totoo naman sila talaga. Hindi puwedeng dayain lalo na pag off cam, hindi puwedeng dayain ang sweetness. Sa tagal na natin, nakita na natin ang mga charot-charot na love team. Na pag malapit na movie, biglang magliligawan.

“Itong DonBelle, hindi madadaya talaga. Off camera, observant ako sa ganiyan, at nakikita ko talaga.

“For example, may scene kami ni Belle, hindi naman kasama si Donny, pero bakit siya nandun sa set. Numpala manonood lang siya ng eksena namin ni Belle. Mga ganung bagay, hindi mo madadaya.

“Sabi ko nga, pupusta ako nang bonggang-bongga sa love team na ito. At alam mong tatagal pa sila at mas marami pa silang movies na gagawin.

“At yes, magkakatuluyan talaga sila. Nakikita ko talaga.

“Individually I like them both. Si Donny parang si Daniel Padilla, na pareho silang anak ng mga artista. Napakabait na bata ni Donny. Simpatiko. Siya ang unang bumabati sa mga tao. Na-train ng mga artista na magulang din.

“Si Belle, parang Kathryn Bernardo rin, aside from pareho silang naging child star. Malaki ang paghanga ko sa kanila. Mataas ang respeto ko sa ma child star. At si Bella, napaka-sweet na bata.

“At napakahusay niya. She’ll go places. Hindi ako magtataka kung manalo siya ng best actress award,” sabi pa ni John.