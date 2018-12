Donny Pangilinan sobrang hambog

Sampung kuwentong puno ng halakhak at kuwela ang pagbibidahan ng mga Kapamilya star sa anthology series na “Alamat ng Ano,” kung saan hahaluan ng katatawanan ang pinagmulan ng mga ordinaryong bagay sa bawat episode na mapapanood sa iWant, ang bagong streaming device ng ABS-CBN.

Napapanood na sa bagong iWant ang seryeng hindi lang aaliwin at patatawanin ang mga iWant user kundi pahuhulaan din kung tungkol sa anong bagay ang alamat na itatampok sa bawat episode.

Nakakatawang salpukan at iringan ang hatid nina Maymay Entrata at Kisses Delavin na gaganap bilang dalawang magkaribal na aktres na pag-aagawan ang isang sikat na foreign actor sa “Nura and Velma.”

Hindi rin naman magpapahuli ang kapareha ni Kisses na si Donny Pangilinan na bibida sa “F3” tungkol sa grupo ng mayayaman at hambog na lalaking tuturuan ng leksiyon ni Chunchai (Kira Balinger).

