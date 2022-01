Donny masaya sa piling ni Belle

Napabilib ni Donny Pangilinan ang newscaster na si Karen Davila nang interbyuhin niya ito sa kanyang YouTube vlog. Bukod sa sariling condo unit nito, ngayon ay kalilipat niya sa sariling bahay.

Pero bukod dito, at 23 years old kasi, nagulat si Karen na may iba pang bahay na ipinapatayo para sa kanya. Most likely, ito ‘yung malaki na talaga.

Pero halatang nagulat naman si Donny kay Karen nang biglang tanungin ng huli kung sila na raw ba talaga ni Belle Mariano.

“Grabe naman ‘yon, Tita,” natawang sagot niya.

“Belle and I are in a happy place right now. We’re very grateful in our situation and blessed to be an inspiration to many people. We’re blessed to be having these projects together.”

Inamin naman ni Donny na close raw talaga sila ng ka-loveteam.

“What I like about her, she is herself. Sometimes to a fault. But in a good way naman. She goes with what she goes about her life and she doesn’t care about what people say and I really admire that about her.”

At kapag kasama raw niya si Belle, he’s also himself at masaya raw siya kapag kasama ito.

Sa totoo lang, si Donny talaga ang isa sa next important star ng Kapamilya network at maganda rin na idolo, lalo na ng mga kabataan ngayon.

Kris, Mel amoy balikan

Kung totoo ang pinost ni ‘Nay Lolit Solis sa Instagram, mukhang magkakabalikan sina Kris Aquino at ang former DILG Secretary na si Mel Sarmiento.

Kung matatandaan, kasabay halos ng announcement ni Kris tungkol sa kanyang health condition ay ang balita nito na hiwalay na sila.

So pwedeng isipin na ‘yung pinost kaya ni Kris kamakailan na natanggap na bulaklak ay kay Mel pa rin galing?

Sabi ni ‘Nay Lolit, “May mga sign daw na baka bumalik si Papa Mel kay Kris dahil talaga raw love nito ang nanay nina Joshua and Bimby. In fairness naman kay Kris talagang pag minahal ka niya all out siya para sa iyo. Siguro nga naramdaman ni Papa Mel na sayang kundi bibigyan ng second chance ang kanilang relasyon lalo pa nga at tanggap ng kani- kanilang pamilya ang kanilang love sa isa’t isa.”

So, love is lovelier nga ba the second time around na? Wait natin ang mga susunod na post ni Kris.

Nagsisi sa relasyon:

Venus nakompromiso ang ‘purity’

Pitong taon na raw single si Venus Raj. Ito ang inamin niya sa ‘Toni Talks’ ni Toni Gonzagan na tila nagulat at hindi rin makapaniwala na gano’n na katagal na walang karelasyon ang beauty queen.

At kung may greatest mistake man daw siyang nagawa in the past, tahasang sinabi ni Venus na ‘yung ways ng pakikipagrelasyon niya dati at nako-compromise raw ang “purity niya.”

“The thought that relationships would be the ultimate. When it comes to having a relationship with a man and compromising my purity. Because that’s something I can never have again. Hindi mo na mababalikan. Kasi, feeling mo that’s the best thing you can give to someone when you’re in a relationship.”

Matagal na naming nakikita sa CCF si Venus at talagang isa siya sa totoong nakakita ng peace sa pagiging Christian. May feeling nga kami na baka one of these days, magkaroon ito ng calling na maging isang Pastor.

Aware si Venus sa ilang comments daw sa kanya na “nasaaan na siya?” “wala na siyang career,” pero tila unaffected at dedma lang ito dahil para sa kanya, mas gusto raw niya ang buhay na meron siya ngayon kahit na wala pa sa kanya ang mga dating privileges na meron siya.

Mas nakakatulog daw siya with peacefulness ngayon.