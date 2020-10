Donny, Daniel type ni Kanishia Santos

Maganda, mayaman, edukada, at maganda ang timbre ng boses ng bagong contract artist ng Star POP music label na si Kanishia Santos, na kumanta ng “A Little Taste of Danger” na kinompows ni Marion Aunor.

Si Kanishia, na 19-anyos na ngayon, ay nagsimulang mag-perform noong bata pa siya at may limang taon na experience sa school theater productions.

“Seven years old pa lang po ako, nagpe-perform na ako sa stage. Ipinapakita ko ang talent ko sa voice, at acting din po,” sabi niya.

Anyway, ang “A Little Taste of Danger” ay tungkol sa pagkawala sa comfort zone at pagdiskubre sa kung ano pa ang mga kayang gawin ng isang tao.

“Naka-relate po ako sa song kasi tuwing pinapakinggan ko, nakaka-imagine ako ng butterfly coming from a caterpillar. Puwede ka mag-bloom ‘pag nakakuha ka ng maraming experience,” paliwanag ni Kanishia.

Ang bilin lang daw sa kanya ngayon ng kanyang nanay, huwag na huwag siyang magpapasilip ng katawan, o kahit cleavage man lang. Conservative raw ang pamilya niya.

Sa tanong ko kung sino sa mga artista ngayon ang bet niya, sina Donny Pangilinan at Daniel Padilla ang gusto niya. Ang guwapo raw ni Donny, at sobrang astig daw ang dating ni Daniel, kaya malakas ang tama niya sa kanila.

Ang Star POP ay isang music label ng ABS-CBN para sa mga kabataan na pinangungunahan ni Rox Santos. (Dondon Sermino)