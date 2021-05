Donny, Belle wawasakin ni Jeremiah

Parang itinadhana pala ang pagkakasama ng baguhang Kapamilya actor na si Jeremiah Lisbo sa cast ng trending digital series na “He’s Into Her” nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Kwento niya sa “News Ko Yan” ng Star Magic, humabol lang daw siya sa audition para sa serye at hindi na siya umasang makukuha ang role.

“at 6PM sinend sa akin na pwede pa ako humabol. Pagod na pagod ako galing shooting tapos nakita ko si Direk Chad at Ms. Van. Late na po ako noon, humabol lang po ako. That day, pinag-pray ko kasi sobrang pagod na ako then parang nagkaroon ako ng energy,” kuwento ni Jeremiah.

Pero mukhang sinwerte siya sa pagiging haggard dahil mukhang ito daw ang dahilan kung bakit nag-stand out ang audition niya.

“Dala siguro ng pagod, may pagka-masungit na ako. Hindi ko alam kung destiny na iyon pero ‘yun ang nakita ni Direk Chad, ‘yung pagkasungit ko. Sabi ni Direk Chad, ‘may character ka.’ At first hindi ako naniwala po kasi minsan sa mga nag-audition, pampagaan lang ng loob ‘yun,” chika pa niya.

Ang swerte ni Jeremiah, dahil siya ang ka-love triangle, o pangwasak ng tandem nina Donny Pangilinan at Belle Mariano sa series. Magandang exposure ito sa kanya dahil ang daming fans ng “He’s Into Her” bago pa ito ipalabas.

Inamin naman ni Jeremiah na labis siyang kinabahan sa unang projects niya sa showbiz dahil baguhan pa lang siya. Bago ang “He’s Into Her,” napabilang na rin siya sa “Four Sisters Before the Wedding” at “Make It With You ng LizQuen.”

“Kinabahan ako kasi bago ito. Back to zero kasi hindi ito yung pinag-aralan ko. Pero ganito naman sa una, makakasanayan din natin ito. Nagagamay po natin,” saad niya.

Subaybayan ang kwento nina Maxpein (Belle), Deib (Donny), at Randall (Jeremiah) sa “He’s Into Her” tuwing Linggo sa A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at iWantTFC. (Dondon Sermino)