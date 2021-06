Donny, Belle #1 sa iWantTFC

Inabangan, tinutukan ng mga Pinoy ang simula ng seryeng “He’s Into Her” nina Donny Pangilinan at Belle Mariano pagkatapos nitong humakot ng mga manonood sa iWantTFC at gawin itong numero unong free entertainment mobile app sa Pilipinas.

Noong weekend, nanguna ang iWantTFC sa listahan ng free entertainment mobile apps sa Google Play (Android) at App Store (iOs) sa bansa dahil sa panonood ng fans ng unang episode ng “He’s Into Her” na unang naging available noong Biyernes (Mayo 28).

Sa naturang araw, naitala rin ng “He’s Into Her” ang pinakamaraming user na sabay-sabay gumamit ng iWantTFC – doble sa daily average user nito – sa dami ng mga sumubaybay sa nakakakilig na unang pagkikita ng mga karakter nina Donny at Belle na sina Deib at Maxpein.

‘He’s Into Her’ na rin ang pinakapinapanood na show sa iWantTFC kahit wala pang isang linggong ipinalabas ang unang episode nito. Maingay ring sinalubong ng mga fan ang serye kaya naman nanguna sa trending topics sa Twitter Philippines ang hashtag na #HesIntoHerNOWSTREAMING. (Dondon Sermino)