Donita nasasaktan ‘pag nakikita ang ex-dyowa

Alam mo, Dondon, type na type kong kabiruan itong si Donita Rose!

Dahil isa siyang chef at mahilig magluto, palagi ko siyang binibiro na nauubos ang mga niluluto niya dahil sa katitikim niya, pero hindi na naman siya napipikon pa sa akin unlike noon na nagtampo talaga siya!

Dahil, on Monday, makakasama ko si Donita with my special co-host Leila Chikadora sa Abante News Online sa Facebook para sa aking Anything Goes at kung ano-ano nga ang pag-uusapan naming dalawa, including her ex-husband, si Eric Villarama.

Actually, bati na naman talaga sina Donita at Eric at sabi nga ng una, tanggap na niya na nauwi sa hiwalayan ang kanilang relasyon at sinasabi niya na nakapag-move-on na siya, pero kapag nagsasabi naman siya na nasasaktan pa rin siya kapag nakikita niya ang picture ni Eric na kasama na ang bago nitong mahal ay panay pa rin ang biro ko kay Donita na kaya siya nasasaktan ay dahil hindi pa talaga siya nakakapag-move-on.

Na mahal pa rin niya si Eric, pero siyempre, panay ang deny ni Donita at sinasabing wala na talaga siyang pagmamahal sa tatay ng anak niyang si JP, ‘noh?!

Pero sabi ko nga kay Donita, kapag hindi na siya nakaramdam ng sakit makita man niya na may kasamang iba na si Eric ay doon lang talaga niya na masasabi na nakapag-move-on na talaga siya, huh!

Anyway, bukod sa ex-husband, pag-uusapan din namin ni Donita sa online edition ng Anything Goes ang tungkol sa friendship nila ni Ruffa Gutierrez na nagsimula noon pang nasa That’s Entertainment sila.

Sabi nga ni Donita, she’s so thankful na best friend niya talaga si Ruffa.

Lovi ‘tatay’ ang turing kay Grace Poe

Isa si Lovi Poe sa mga bisita sa bonggang birthday party ni Senator Grace Poe na ginanap sa White Space noong Monday.

Sabi ni Lovi, sobra siyang nag-enjoy sa birthday event ng kanyang ate.

Sabi pa ni Lovi, noong mamatay ang tatay nila na si Fernando Poe, Jr. (SLN), si Sen. Grace na raw ang naging father-figure niya.

Sabi pa ni Lovi, “I may not say it often nor show it, but you filled the gaps in my life only you can fill.”

O, ‘di ba, ang bongga.

I’m sure, sobrang touched si Sen. Grace sa mga sinabing ‘yon ni Lovi, huh!

Baby Malia super sikat sa social media

Sikat na sikat na sa social media si Baby Malia, ang anak nina Pokwang at Lee O’Brian!

Marami ang nagsasabing sa tingin nila ay mag-aartista rin si Malia katulad ng kanyang mga magulang.

In fairness, nakaka-feel good panoorin ang mga video na pino-post ni Pokwang sa kanyang Instagram account (@itspokwang27) na bidang-bida si Baby Malia.

Sa pag-smile pa lang ni Baby Malia, matutuwa ka na!