Donita kanselado ang pagtira sa US

Noong Wednesday ay kakuwentuhan ko si Ruffa Gutierrez. Tinanong ko siya kung papunta na ba siya sa despedida lunch ng group nila ni Alice Dixson para sa kaibigang si Donita Rose na that night ay paalis na papuntang San Francisco, California para doon na manirahan kasama ng anak na si JP.

“No. Cancelled. Marami pa kasing dapat gawin si Donita. Katatapos lang din kasi ng MECQ (modified enhanced community quarantine), kaya ngayon pa lang niya magagawa ang mga ‘yon.

“Talk to her. Ika-cancel yata niya ang flight nila mamaya,” sabi ni Ruffa.

Nag-message nga ako kay Donita para kumustahin ko.

“I’m gonna cancel!” sabi kaagad ni Donita.

Tama nga ang sinabi ni Ruffa na marami pang dapat asikasuhin si Donita na hindi nagawa ng kaibigan noong mag-MECQ.

“When ka na makakaalis?” tanong ko kay Donita.

“Not sure. I’ll ask Tita Annabelle (Rama) to help me rebook because the next available flight is October 25.

“Sorry, October 15 pala,” sabi ng aktres.

Ang tagal pa?

“I just moved into the new unit upstairs this morning and need to transfer everything to storage,” sabi niya.

Ang tinutukoy ni Donita ay ‘yung paglipat nila ng anak niyang si JP sa one bedroom unit dahil ginib-up na nila ang three bedrooms unit nila sa condominium building na ‘yon.

Pero ang maganda, ‘yung mga naibayad na ni Donita sa unang unit na kinuha niya na hinuhulugan pa rin ay pinalitan na lang ng mas maliit na unit, pero wala na siyang problema.

Ang tsikang nakarating sa akin, ang wife ni Gary Valenciano na si Angeli Pangilinan-Valenciano ang tumulong kay Donita para mag-reach out sa developer ng condominium building na tinitirhan para maayos ‘yon.

So ngayon nga, wala na raw kailangang bayaran si Donita at kanyang-kanya na raw ang one bedroom unit.

Anyway, kung October pa ang alis ni Donita papuntang San Francisco, hindi kaya biglang may trabahong dumating sa kanya sa Philippines at tuluyan na siyang hindi na umalis?

Who knows ‘yung two months na made-delay siya ang maging daan para tuluyan na siyang hindi mag-migrate sa San Mateo sa Bay Area?

Well, puwede!

Princess sa Abante nabulilyaso

Naku, Dondon, (my dear editor), na-stress ako noong Wednesday dahil sa nangyari sa Princess Punzalan “Anything Goes” show ko para sa Facebook page ng Abante News Online.

Dapat ay noong araw na ‘yon ia-upload ang interview ko kay Princess kung saan ay may mga ibinuking pa sa kanya ang kaibigang si Ms. Redgie Acuña-Magno na isa sa mga big boss ng GMA 7 at executive producer noon ng “Lovingly Your, Helen” ng nanay niyang si Ms. Helen Vela (SLN), pero habang inihahanda ng Abante online technical team ang episode na ‘yon ay nawalan ng internet connection at na-reboot ang system at na-corrupt ang files kaya hindi na-upload ‘yon.

Sa ngayon, ginagawan pa ng paraan ng online technical team para ma-recover ang files at maipalabas ang episode na ‘yon, na sana nga ay mangyari, dahil isa pa naman ang Princess interview na ‘yon sa pinakagusto ko.

Anyway, may kasabihan nga, abangan na lang ang susunod na kabanata para sa episode na ‘yon!

Actually, I’m so broken-hearted sa nangyaring ‘yon at nahihiya rin ako kina Princess at Redgie, plus kay Pops Fernandez na siyang nag-coordinate sa una para sa guesting na ‘yon, pero kung minsan ay hindi talaga maiwasan ang mga ganoong technical problem.