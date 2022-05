DongYan nakakakilig harutan sa sitcom

Sunod-sunod ang pakilig nina Marian Rivera, Dingdong Dantes sa social media.

Aba, pinakalat na nga ngayon ang mga photo na nag-propose si Dong kay Yan. Kiyeme-kiyeme ngang nag-picnic pa silang dalawa, naglambingan sa ilalim ng puno, at ‘yun na nga, biglang lumuhod si Dingdong, nilabas ang singsing, at inalok si Marian na pakasalan siya.

At siyempre, saan pa ba mapupunta ang eksena, kundi sa kasalan talaga. At `yun na nga, lumabas na rin ang super nakakakilig na kasal nina Marian at Dingdong. Iba’t ibang eksena ng kulitan ng dalawa, na kuha sa wedding nila.

Ganun nga ka-bongga, kakilig ang mga eksena nina Dingdong, Marian, sa ‘Jose & Maria’s Bonggang Villa’ na prodyus ng GMA-7, APT Entertainment.

“Na-realize namin na naging tahanan namin ang GMA for the past two decades and forever grateful kami sa tiwala na binigay ninyo sa amin. It was because of GMA kung bakit ko nakilala ang aking mapapangasawa at dahil ‘dun nagtayo kami ng sarili naming tahanan at doon nangyari ang idea na mag-shoot kami ng small videos sa bahay na ang title ay ‘Jose at Maria.’ Doon ko na-realize na ang sarap talaga katrabaho ni Marian na sobrang professional at sobrang galing at kahit sa mini-videos na ‘yun ay ganun pa rin ang kanyang dedication.

“That’s why sabi namin, we want to bring this to the next level. That’s where APT comes in na nagtiwala sa amin at sa concept na puwede namin gawin together. I’m very grateful for the trust, for building on the idea, at dahil ‘dun nanganak ang tahanan naming maliit sa isang mas magandang konsepto which is ‘Bonggang Villa’ kaya maraming salamat APT for everything and of course, sa GMA, for trusting us with this one.

“Para sa amin hindi lang siya trabaho or task as an actor, this is also very personal to us, dahil dream namin ito, na makasama ulit ang isa’t isa sa trabaho, na makabilang sa isang show that we are also part of through co-producing and creating,” sabi ni Dingdong.

“Isa ito sa mga pinangarap namin, lalo na sa akin kasi ang tagal ko nang hindi lumabas sa primetime, hindi ako makapaniwala na totoo na ito, na mangyayari na ito kasi pangarap ko talaga magkaroon ng sitcom kasama si Dong. So ito na ang pangarap na ‘yun kaya sabi ko sa mga taong nagmamahal at naghihintay, malapit n’yo nang mapanood sina Maria at Jose,” sabi naman ni Marian.

Ang ‘Jose & Maria’s Bonggang Villa’ ay mapapanood na simula May 14 sa GMA. (Dondon Sermino)