DongYan nagpakilig sa mga Pinoy abroad

Kilig overload ang mga Kapuso abroad sa nagdaang virtual event ng GMA Pinoy TV na #DongYan Stronger Together Funcon tampok sina Dingdong Dantes at Marian Rivera.

Hosted by Boobay, todo ang kwentuhan at kilig na ini-livestream sa GMA Pinoy TV Facebook page at dinumog ng fans mula sa iba’t ibang panig ng mundo! Hindi naging hadlang ang time difference sa kanila dahil marami ang nagpuyat o di kaya ay gumising ng maaga para sa DongYan!

Kapansin-pansin na talagang na-miss ng mga Kapuso ang DongYan at thankful sila na naka-bonding nila sila kahit virtually lang muna.

Bagay na nagpakilig pa lalo sa mga dumalo ang pahayag ni Dingdong tungkol sa kaniyang asawa, “Ako, matagal ko naman nang na-discover na talagang siya ang gusto kong makasama forever, kahit saang lupalop pa kami. Kahit nasa loob lang kami ng kahon, isang kwarto, isang bahay, basta kasama ko siya okay ako.”

Sumang-ayon naman si Marian, “Ang swerte ko dahil nakapangasawa ako ng very responsible na lalake. Napakahalaga sa akin n’un.”

Dagdag na biro ni Marian, “Bonus na lang na gwapo siya.”

Additional good news para sa mga Kapuso Abroad dahil mapapanood ngayong buwan ng Mayo sa GMA Pinoy TV ang ilan sa mga pelikula ni Marian tulad ng “Ang Panday 2,” “One True Love,” “My Lady Boss,” at “Super Inday and the Golden Bibe”. (Dondon Sermino)