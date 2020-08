Doncic sapol ng ankle sprain: Mabangis si Kawhi!

NAGPUNDAR ang Los Angeles Clippers ng 14-point lead sa break bago sinalag ang matinding fourth quarter ng Dallas Mavericks para ipreserba ang 130-122 panalo Biyernes ng gabi sa Orlando bubble.

Higit sa pagbawi ng Clippers sa trangko ng best-of-seven first round series 2-1, kumuha ang atensiyon ang injury ng pamato ng Dallas na si Luka Doncic.

Dalawang beses lumabas ng laro si Doncic dahil sa ankle sprain sa third quarter.

Nakaabang ang Mavs fans kung makakalaro si Doncic sa Game 4 bukas.

Pasabog ng 36 points si Kawhi Leonard para giyahan ang pitong players ng LA na may 10 pataas. Umayuda ng 18 markers si Landry Shamet, may 15 si Ivica Zubac.

May sahog pang 9 rebounds at 8 assists si Leonard, tumapos si Paul George ng 1 point, 9 rebounds at 7 assists.

Walang 30 minutes na naglaro si Doncic pero tumapos pa rin ng triple-double na 13 points, 10 rebounds at 10 assists. Nanguna sa Mavs ang 34 points at 13 rebounds si Kristaps Porzingis, nag-deliver ng tig-22 markers sina Tim Hardaway Jr. at Seth Curry.

Inilaro pa ni Doncic ang sprain pero 3 minutes pa lang ang nakakalipas sa third ay lumabas na. Nanood na lang siya sa bench, naka-tape at babad sa ice ang paa. (VE)