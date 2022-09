Donbelle wanted sa Las Vegas

Maaga at bongga ang pamasko ng “ASAP Natin ‘To” para sa mga Kapamilya abroad. Ini-announce, nag-imbita na nga ang “ASAP” family sa mga fan nila sa Amerika para sa first stop ng kanilang international concert, na gaganapin sa Orleans Arena sa Las Vegas, sa Nov. 5.

Kaabang-abang ang live concert ng “ASAP” sa entertainment capital of the world dahil pagbabalik nila ‘to sa global stage after 2-years. Nov. 2019 pa ang huling international concert ng “ASAP” at nahinto ang kanilang yearly concert abroad dahil sa pandemya.

Kasado na ang lahat, at sabik na talaga ang mga Kapamilya sa ibang bansa. Lalo ngang umingay ang announcement ng “ASAP in Vegas” dahil pinatikim na rin nila ang kanilang star-studded line-up.

Best-of-the-best at world-class talent ang ipapadalang artista.

Unang-una, na ang mga beteranong singer na sina Gary Valenciano, Martin Nievera, Zsa Zsa Padilla, Ogie Alcasid, Regine Velasquez.

Magpapasabog din sina KZ Tandingan, Darren Espanto, Angeline Quinto, Kim Chiu, AC Bonifacio, Kyle Echarri, kasama ang P-pop sibling groups na BGYO at BINI.

At lalong exciting ang event dahil pati ang bida ng ibang Kapamilya serye ay lilipad pa-Las Vegas. Kasali sa show ang mga “Darna” star na sina Jane de Leon, Janella Salvador, at ang “Flower of Evil” lead star na si Lovi Poe.

Babalik din pa-Amerika ang New Gen Phenomenal Love Team na DonBelle matapos ang successful Star Magic US Tour nila kamakailan kaya nagdiwang agad ang US fans nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Grabe talaga ang DonBelle, dahil sabik na sabik talaga sa kanila ang mga fan sa Amerika, ha! Super sikat na talaga ang dalawa. Mistula nga silang wanted sa Las Vegas, na sa airport pa lang ay gusto nang abangan ng mga fan, ha!

Ayon kay @throughdonbelle, “wow the set of artists that will come! talagang one for the books.”

Sabi ni @gwapakabelle, “Thank you so much po @ASAPOfficial fam, @ABSCBN for the opportunity to showcase the talent of our New Gen Phenomenal Love Team, DonBelle.”

Well, abang-abang na lang ang iba kung may mga Kapamilya star pa na idadagdag sa line-up. Isa-isa silang nagre-request sa mga comment ng kanilang mga paboritong artista. (Dondon Sermino)