DonBelle nilampaso ang SethDrea

Winalis nang bonggang-bongga ng DonBelle (Donny Pangilinan, Belle Mariano) ang showbizlandia sa Halloween costume post nila sa Instagram.

Umabot sa 15,700 ang naitalang komento sa Instagram post na ito ni Donny sa kanilang dalawa ni Belle. Ang ibang mga kapwa Kapamilya star ay super-effort sa Halloween pero panis pa rin sa dami ng comment ng DonBelle.

Gaya na lamang ng team up nina Seth Fedelin, Andrea Brillantes, na nag-Chucky at Lucky character, mula sa “The Bride of Chucky” na mahigit 1K lang ang komento.

Ang DonBelle, nagsuot lang ng crocodile at snake jumpsuit, humamig na nang mahigit 15K comment at mahigit 320K na like.

Talbog pa ng DonBelle ang McLisse sa kanilang baby reveal. At pati na ang JenDen engagement reveal.

Ano ba ang meron sa DonBelle at sila na yata ang pinakasikat na love team ngayon sa social media? (Rey Pumaloy)