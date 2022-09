DonBelle magsyusyuting sa Amerika

Tama ba ‘yung chikang nakarating sa amin na may ilang mga eksenang kukunan sa Amerika para sa next movie ng DonBelle love team nina Donny Pangilinan at Belle Mariano?

Kasama sila sa ‘ASAP Natin ‘To Live in Las Vegas’ on November 5.

‘Yon ang sabi, baka nga raw mag-shooting din sa Las Vegas, Nevada at iba pang lugar sa Amerika ang DonBelle, pero inaayos pa raw ang tungkol doon.

Anyway, mukhang nagkakaubusan na ng tickets para sa event na ‘yon ng ABS-CBN at TFC (The Filipino Channel) na malamang na i-cover ko rin for Abante Tele-Tabloid dahil invited kami roon ni Ms. Nerissa Fernandez (of TFC).

Josh ni Kris pinagkaguluhan sa LA

Isa ang panganay ni Kris Aquino na si Josh sa napakaraming um-attend sa event ng FACLA (The Filipino American Community of Los Angeles) sa Temple St., Los Angeles, California noong Monday night (Tuesday lunch time sa ‘Pinas).

Kabilin-bilinan ng FACLA president na si Ms. Trinity Foliente at ni Ms. Cora Oriel (publisher ng Asian Journal) na kailangang pumunta ako sa event na ‘yon bago ang flight ko pabalik ng ‘Pinas, kaya naman kahit nakaka-tense at baka ma-late ako sa aking flight, go pa rin ako para makapag-cover doon (na ipinalabas kahapon sa online show sa Abante Tele-Tabloid).

Hindi na ako nagulat nang makita ko roon si Josh dahil may nakapagkuwento na sa akin na pupunta nga roon ang kuya ni Bimby. Special guest din sa event na ‘yon ang businessman-philanthropist na si Mr. Rick Caruso, ang owner ng The Grove, The Americana at the Brand at iba pang shopping places sa LA at kandidato sa pagka-mayor ng LA.

Bale event ‘yon to honor and recognize Ms. Priscilla Dulay-Hunt, ang mother-in-law ni Hilda Koronel, na kilalang matulungin sa Filipino community around California. Sayang nga lang at wala roon si Ms. Hilda (na in fairness ay very sweet kapag nakikita ko sa mga event ng iSkin Med Spa ng mag-asawang Imee Ong at Richard Maghanoy).

Super sweet ni Josh sa kaibigan naming si Nathaly Rosalie na kasama namin ni Mario nang nagpunta sa event na ‘yon.

Ang bait ng panganay na anak ni Kris kaya naman nag-enjoy sa pagpapakuha ng pictures sa kanya ang mga Fil-Am na nagpunta roon. ‘Yung ibang mga hindi nga nakapagpa-picture kay Mr. Caruso ay kay Josh nagsilapitan para magpa-selfie. Bongga!

Of course hindi kasama ni Josh sa LA ang kanyang nanay dahil nasa Houston, Texas si Kris at nagpapagamot. Mga kaibigan ni Kris ang kasama ng kanyang anak sa nasabing event.

Balitang very soon ay pabalik na ng ‘Pinas si Josh.