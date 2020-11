Donasyon dapat may kasulatan

Dear Atty. Claire.

Mam good eve po.Tanong ko po kung ano ba dapat nmin gawi kasi po yung lupang tinitirhan namin po mahigit 30 years na po kami doon saka binigay sa amin ng may-ari yun.Ngayon po namatay na ‘yung nagbigay naghahabol po ngayon ‘yong apo kasi hindi namin napatituluhan.Ano dapat namin gawin po Atty?

Mr. Nelson

Malungkot man pero base kasi sa kwento mo ay lumalabas na wala kayong hawak na anumang katibayan na ang property na iyan ay binigay o na donate sa inyong pamilya ng may-ari ng lupa. Dahil dito ay hindi mo ito magiging pag-aari ang lupang may title na at ito ay nakarehistro na sa iba, tulad ng lupang tinitirhan mo na nakaparehistro sa lolo ng apo na naghahabol sa lupa ngayon.

Kahit pa napakatagal mo nang nakatira diyan at sinabi sa lolo ng lolo mo, halimbawa, na sa inyo na yang lupa na iyan ay hindi pa rin ito magiging inyo dahil nga walang formal na paglilipat ng interes o ari arian sa inyo.

Ang isang donasyon kasi ay dapat na nakasulat at pirmado ng may ari ng property at dapat na tinanggap ng tatanggap ng donasyon. Ang patanggap ay dapat din na nakasulat at hindi pwedeng tumanggo ka lamang o nagsabi ka lang ng “OO”.

Dahil sa ang lahat ng ito ay wala kayo, Nelson, hindi ninyo mapapatituluhan ang lupa at ang mga tagapagmana ng may ari ng lupa ang siyang maaaring kumuha niya mula sa inyo.

Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa 8922 02 45 o mag email sa attorneyclaire@gmail.com.