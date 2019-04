Donaire pinatulog si Young sa 6th round

Hindi kinailangan ni ‘The Filipino Flash’ Nonito Donaire Jr. ang buong 12 rounds para mapanatili sa bewang ang World Boxing Association bantamweight belt nitong Linggo (PH time) sa Lafayette, Louisiana.

Maagang nagpasiklab ang Pinoy slugger kontra sa Amerikanong si Stephon Young, ‘di binigyan ng espasyo ang challenger na humalili lang kay WBO champ Zolani Tete dahil sa injury.

Lutang ang eksperiyensya ni Donaire, ginamit ang mga jab para makaangat sa puntos. Pero nang makakita ng pagkakataon agad iyong sinunggaban.

Sa sixth round, isang left hook ang pinakawalan ng 36-anyos na Pinoy boxer, dahilan para mapahiga sa canvas si Young at itigil na ng referee ang laban.

“There was one thing I saw which was the straight, he kept throwing it, so I kept timing the hook, and one way or another I paid for it with scratches on my right eye and hand, but it paid due because I was able to figure out the timing and distance in the fight. I take the damage to earn the victory,” kwento ni Donaire.

“It was a matter of time until I figured out that distance, so I kept pressuring him, and I kept taking him down until the right moment I could counter with a left hook, and that’s what happened,” panapos niya.

Dahil sa panalo, hindi lang nadepensahan ni Donaire ang kanyang WBO championship title, abante rin siya sa finals ng World Boxing Super Series Bantamweight kung saan posible niyang makaharap ang mananalo kina WBA (regular) bantamweight world Champion Naoya Inoue ng Japan at IBF bantamweight world champion Emmanuel Rodriguez ng Puerto Rico. (Ray Mark Patriarca)