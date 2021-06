Donaire pararangalan

NAGHAIN ng resolusyon ang tatlong mambabatas sa Kamara de Representantes upang kilalanin ang panalo ni Nonito “The Filipino Flash” Donaire laban kay French boxer Nordine Oubaali sa Los Angeles, California noong Mayo 30.

Ang House Resolution 1821 ay akda nina Speaker Lord Allan Jay Velasco, Northern Samar Rep. Paul Daza at Isabela Rep. Michael Carlos Faustino Dy III.

Napabagsak ni Donaire, 38, si Oubaali sa ika-apat na round ng kanilang laban at nakuha nito ang World Boxing Council bantamweight belt upang maging pinakamatandang kampeon sa dibisyon.

“Whereas, his praiseworthy feat has uplifted the sunken spirit of all Filipinos not only inside the country but also in different parts of the world due to the ongoing pandemic that has brought about untold suffering to countless Filipino families,” saad ng resolusyon. (Billy Begas)