Donaire gustong itumba ni Gaballo

PIPILITING patumbahin ni Reymart Gaballo si Nonito Donaire sa oras na magkrus na ang kanilang landas sa ibabaw ng boxing ring.

Underdog man si Gaballo kontra WBC bantamweight champion Nonito ay tinitiyak nitong all-out ang kanyang magiging effort.

Noon pa man kasi ay target na niyang makatapat ang idolo niyang si Nonito kaya wala itong planong magpatalo.

“I really want to fight my idol Nonito Donaire but it also depends on my boss and WBC. I am a fighter and what I want is to fight and win. That is my mindset,” saad ni Gaballo.

“I focus on one thing only. As a fighter, I will fight whoever it is they want me to fight. They are yet to mention any other names so my focus is on Donaire.”

Nakatakda kasing tapatan ni WBC interim bantamweight champion Reymart si ‘The Filipino Flash’ Nonito sa darating na Disyembre 11 para sa mandatory fight mula sa World Boxing Council. (Aivan Episcope)