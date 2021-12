Donaire dinemolis si Gaballo

DINEPENSAHAN ni World Boxing Council bantamweight champion Nonito Donaire Jr. ang kanyang titulo laban kay Reymart Gaballo sa main event ng Showtime Linggo (Manila time) sa Dignity Health Sports Park sa Carson, California.

Wagi ang four-division world champion via fourth round knockout sa all-Pinoy fight para umangat sa 42-6 win-loss record, 28 by KOs. Nalasap naman ni Gaballo ang unang olat sa 25 labanan.

“I told him ‘don’t be down, you’re a great fighter. ‘I was actually having trouble figuring you out. You’re a great fighter. Don’t ever get down. And whatever I can do to help, I promise you that,'” litanya ni Donaire. (Janiel Abby Toralba)