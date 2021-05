Donaire: Ako magwawagi!

ISANG matagumpay na comeback fight ang asinta ni Pinoy fighter Nonito ‘The Filipino Flash’ Donaire sa muli nitong pagtapak sa lona ngayong Linggo.

Makakatunggali ni 38-anyos Nonito si Nordine Oubaali para sa WBC bantamweight belt.

Gaganapin ang bakbakan ng dalawang boksingero sa Dignity Health Sports Park Stadium sa Carson, California.

Mahigit isang taon na ring hindi umupak si Talibon-pride boxer Nonito matapos bumagsak kay ‘Japenese Monster’ Naoya Inoue noong Nobyembre 2019.

Bagama’t napaglipasan ng panahon at nagka-edad na si ‘Flash’ ay tiniyak nito ang kanyang pagbangon at muling pamamayagpag sa boxing ring.

“This my moment, and I feel like when I first started fighting, I feel good,” sabi ni Donaire kahapon sa isinagawang official weigh in kung saan kapwa sila tumimbang ng 117.6 libra.

“It’s another step to where I want to be. It’s going to be a very good fight, but I’m confident I’m going to win the fight.”

Hawak ni Donaire ang 40-6 win-loss record habang bitbit ni French-Moroccan Oubaali ang flawless record na 17-0. (Aivan Episcope)