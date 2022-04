Dominic sinisi ng mga fan: KathNiel ‘nabalewala’ sa Pat-Aeriel wedding

Nabahiran ng intriga ang tahimik sanang kasal nina Pat Sugui, Aeriel Garcia, dahil sa pangungulit ng mga fan.

Sa Instagram post ni Gabbi Garcia, na isa sa mga abay sa kasal, marami nga ang kinilig.

“Pat & Ae’s wedding day. Nothing but overflowing love and joy for these two! I love you both so much!” sabi ni Gabbi sa mga bagong kasal.

Pero `yun nga, biglang-bigla, hinanap ng mga fan sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, na alam na alam naman ng lahat na super close sa mga bagong kasal.

Anyare nga ba? Tanong ng marami, kasal ng mga taong super close sa’yo, wala kayo? Imposible, di ba?

Ang iba nga raw, nasa ibang bansa pa, pero alang-alang sa kasal ng kaibigan, gumagastos, lumilipad, makadalo lang sa importanteng event na `yon.

At dito na nga pumasok ang kung ano-anong ‘hanash’ ng mga fan.

“Hindi talaga a-attend ang KathNiel kasi nandiyan si Dominic Roque!” hirit ng isa.

Well, nabalita nga na matagal nang may ‘gap’ sina Daniel at Dominic, kaya kapansin-pansin na sa mga lakad ni Daniel, hindi na kasama ang dyowa ni Bea Alonzo.

“Ang paplastik niyo kasi Gabbi and Khalil! Kung ayaw niyong punahin kayo, ‘wag kayo masyadong halata. Best friends niyo wala sa special day niyo?” sabi naman ng isang fan ng KathNiel.

“This post is for Pat & Ae, our newly weds. Mahiya naman kayo!” pakiusap ni Gabbi sa mga fan.

“Respeto na lang guys eh. Mahirap ba ibigay ‘yun?” sabi naman ni Khalil Ramos.

At siyempre, nagtalo-talo na ang mga fan:

“Mahiya naman kayo KathNiel fans. Marunong kayong makiramdam birthday nga ni Kath at DJ hindi sila greet, bridal shower wala din ngayon pang kasal? Wala na ‘yung emeng squad nila, okay?” chika ng isa.

“Si Kathryn kasi panay post ng real friends daw, kaya kayo inaaway ng fans niya kasi sinaktan niyo raw si Kathryn!” sabi naman ng isa.

“Hirap sila ibigay kasi nagdadrama nga si Kathryn sa IGs sinaktan niyo raw kaya kayo inaaway. Si Kathryn dahilan niya kaya nagkakalat fans niya rito!” paandar naman ng isa.

“Walang sisihan. Kung ‘di kayo nagkalat dito. Kasal nila hahanapin niyo ang KathNiel. Napakabastos niyo!” sabi naman ng supporter ng mga bagong kasal.

Siyempre, pumalag na rin ang groom na si Pat Sugui sa hanash ng ibang fan. Nairita na rin siya sa mga nabasa niya sa wall ni Gabbi.

“Pinagsasabi mo? Nasa lock in taping sila kaya wala sila. Nagmamarunong ka diyan? Close ka? Hanap ka ibang trip. ‘Wag asawa ko!” sabi ni Pat.

“Love you Pat. Not worth the stress,” sabi naman ni Gabbi kay Pat.

“Di ba, ang saya-sana namin, kakakasal lang. Kahit sila hapy for us, tapos sisisihin asawa ko. Nyeeee!” hirit pa ulit ni Pat.

Pero ayaw pa ring magpaawat ng mga supporter ng KathNiel.

“Napakababaw na rason ang lock in taping nila. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. KathNiel sila, they can find a way to make it to your wedding. Hindi problema yon sa kanila, may say sila. Aminin niyo na lang na hindi kayo okay lahat!” punto ng isang fan.

“Eh, bakit kahit greetings man lang ng KathNiel para sa inyo wala? Kahit naman siguro nasa lock in taping sila ipagpu-post ka nila sa IG story nila. At igi-greet kayo ng KathNiel ng congrats. Eh, wala man lang ni isa!” giit pa rin ng isang fan.

“Puwede ba `yon, best friend mo wala sa pinakamahalagang araw ng buhay mo? C’mon wag kami, don’t fool us!” sabi pa ulit ng isa.

At dito ulit bumanat ang bagong kasal:

“Hanap ka na lang ng friends mo para hindi ka nangingialam sa grupo ng iba. Marami akong time ngayon. Tapos na ang wedding planning. O kaya alagaan mo na lang anak mo, hindi yung puro ka chismis!” sagot ni Pat.

Heto pa ang karugtong na resbak ni Pat sa mga fan:

“Really? Kasi po nasa bahay lang ako ni DJ a week before the wedding. Ako pa nagpaalam sa director nila if pwede sila payagan kahit for 1 day lang. pero hindi talaga. And we understand. Bida sila sa show nila, sila ang pinaka-busy!”

Anyway, sa Instagram naman ni Kathryn ay makikita na puro tungkol lang sa serye nila, o sa bagong trailer ng serye nila ang pinu-post niya. At yes, wala ngang pagbati para sa mga bagong kasal.

Sa Instagram naman ni Daniel ay ang chikahan nila ng isang guy na nasa isang bonggang resto na puno ng painting ang pinost niya. Sa Instagram story niya ay ang tungkol pa rin sa naturang resto ang post niya, at wala rin tungkol sa bagong kasal.

Anyway, sa panahon ngayon, na uso ang ‘marites’ at ‘marisol’ kaya kahit masayang-masaya ang sitwasyon mo, mapipikon ka rin. Hahahaha!