Muli na namang nagpasabog ng ‘kilig vibes’ si Dominic Roque pagkatapos na i-like niya ang larawan ni Bea Alonzo sa kanyang Instagram account.

Maraming netizen ang na-appreciate ang pambihirang ganda ni Bea pero kakaiba itong si Dominic dahil sa halip na magkomento ay ‘kiss emoji’ ang kanyang naging sagot sa litratong ipinost ng una .

Muli na naman silang tinukso ang dalawa sa isa’t-isa.

Wish nga ng ilang kaibigan at followers nila na totohanin na nila ang kanilang relasyon.

May nagkomento naman na puro palipad-hangin lamang daw si Dominic sa aktres.

Anila, once and for all, aminin na raw nito ang real score sa kanila ni Bea kung meron man para hindi siya naaakusahang ginagamit lamang ang aktres para mapag-usapan.

Hirit naman ng iba, sana raw ay makatagpo na si Dominic ng gf at hindi na laging third wheel o napagbibintangang third wheel sa showbiz couples.

Naging ‘hot item’ noon sina Bea at Dominic dahil sa ilang okasyon ay nakita silang magkasama sa date at iba pang pagtitipon bagamat wala pang naging kumpirmasyon ang dalawa tungkol sa estado ng kanilang relasyon.

Maalaalang nag-trending din noon si Dominic dahil sa ‘nabighani’ comment niya kay Bea sa socmed noon. (Archie Liao).