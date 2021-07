Dominguez piniga sa P141B Bayanihan fund

Pinagpaliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang regular na Talk to the People Sabado ng gabi si Department of Finance (DOF) Secretary Carlito Dominguez III hinggil sa “underspending” umano ng pondong inilaan para sa Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2.

Mahigit P141 bilyon ang inilaang pondo ng Kongreso para sa Bayanihan 2 subalit napaso na ang naturang batas noong Hunyo 2021 at anumang sobra nito, na pang-ayuda sana sa mga naapektuhan ng pandemya, ay ibabalik sa National Treasury.

Ayon kay Pangulong Duterte, ilang mambabatas ang kumukuwestiyon sa “underspending” ng pamahalaan sa pondong inilaan sa Bayanihan 2.

“The criticism is always on the Executive Department, tayo ‘yung nage-execute sa laws. So when they say that you are not spending the money correctly because there is underspending, and it turns out it’s only one percent,” sabi ng Pangulo.

Ipinaliwanag naman ni Dominguez sa Pangulo na nailabas na ng Department of Budget and Management (DBM) ang P660 bilyon mula sa Bayanihan 2.

Ang tinutukoy umano ng mga senador na “underspending” ay P6 bilyong pondo lamang o isang porsiyento lang ng kabuuang budget sa ilalim ng Bayanihan 2.

Siniguro pa ni Dominguez na ilalabas din ang natitirang isang porsiyento ng pondo kasabay ng paghikayat nito sa mga departamento ng pamahalaan na gamitin ang perang inilaan sa Bayanihan 2. (Prince Golez)