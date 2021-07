Dominguez inalerto BOC sa puslit na asukal

Inutusan ni Department of Finance (DOF) Secretary Carlos Dominguez III ang Bureau of Customs (BOC( na bantayan ang smuggling ng asukal sa bansa dahil nakatanggap umano ito ng ulat na may mga trader na sugar exporter ngunit nag-i-import naman ng higit na mas marami pa.

Sabi ni Dominguez, mas mahal kasi ang asukal sa Pilipinas kaysa sa world market kaya nahihikayat ang iba na magpuslit nito sa loob ng bansa.

Sinabihan ni Dominguez si BOC Commissioner Rey Leonardo Guerrero na nagsumbong ang ilang opisyal ng Bureau of Internal Revenue (BIR) na may kompanya sa Cebu na nag-e-export ng asukal ngunit nagpapasok naman ito ng mas marami pa kaysa sa export nito.

“Please keep an eye on those gaps,” bilin ni Dominguez kay Guerrero.

Ayon kay BIR Deputy commissioner Arnel Guballa, nakikipag-ugnayan sila sa Sugar Regulatory Administration para masigurong kukuha muna ang mga trader ng clearance sa ahensiya bago mag-import ng asukal. (Eileen Mencias)