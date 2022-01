Domingo nagbitiw na FDA chief

Kinumpirma ni Director General Dr. Eric Domingo ang pagbibitiw niya bilang pinuno ng Food and Drug Administration (FDA).

Aniya, epektibo kahapon January 3, 2022 ang kanyang resignation.

Wala aniyang dahilan ang resignation niya pero ani Domingo, tingin niya’y panahon na para mag-move on sa ibang bagay.

“Wala namang dahilan. I think I did my part to help during the pandemic. I’m happy with that but now it is time to move on to other things,” pahayag ni Domingo.

Sa kanyang panunungkulan sa FDA, pinangunahan ni Domingo ang emergency use authorization ng iba’t ibang brand ng COVID-19 vaccine.

Si Domingo ang pumalit na FDA chief matapos sibakin ni Pangulong Rodrigo Duterte si Nela Charade Puno, na inilarawan ng Malacañang bilang bahagi ng patuloy na pagsugpo ng punong ehekutibo sa katiwalian. (Juliet de Loza-Curia/Kiko Cueto/Issa Santiago)