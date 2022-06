Dolomite Beach sarado tuwing Huwebes

Inanunsiyo kahapon ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na isasara sa publiko ang Dolomite Beach sa Manila Bay tuwing Huwebes para sa maintenance nito.

“Please be informed that the Manila Baywalk Dolomite Beach is closed every Thursday for maintenance work,” ayon sa DENR.

Noong Hunyo 12 ay muling binuksan sa publiko ang artificial beach matapos isara noong Nobyembre 2021.

Mula nang buksan ang Dolomite Beach ay dinarayo na ito ng publiko at sinasabing isa sa mga tatak ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. (Joven Delantar)