DOLE tinigil na aplikasyon sa ayuda

Tapos na ang pagtanggap ng Department of Labor and Employment (DOLE) para sa mga nais makakuha ng ayuda nang ideklara ang Alert Level 3 sa Metro Manila at iba pang lugar.

Sa nilabas na pahayag ng DOLE, nailahad na noong Marso 4 pa tinigil ang pag-apply para sa COVID-19 Adjustment Measures Program (CAMP).

Ang mga matagumpay na nakapasok sa CAMP ay mabibigyan ng P5,000 ayuda, para ito sa mga manggagawa ng pribadong sektor na naapektuhan ng Alert Level 3.

Klinaro naman ni DOLE Secretary Silvestre Bello III na ipagpapatuloy pa rin nila ang pagproseso ng mga aplikasyon kahit natapos na ang palugit sa CAMP.

“DOLE is ready to continue providing support to affected workers through its various assistance programs and employment facilitation services,” wika ni Bello.

Mula Marso 6, umabot na sa 29,973 manggagawa ang naaprubahan ang aplikasyon para sa P5,000 ayuda.

Nilinaw din ni Bello na sakaling magtaas muli ng Alert Level 3 ay muli silang tatanggap ng mga bagong benepisyaryo ng CAMP.

Ang CAMP ay nilunsad noong Enero ngayong taon, para matulungan ang mga manggagawa na nawalan ng trabaho dahil sa Alert Level 3.