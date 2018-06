DOLE sa mga employer: Sundin ang patakaran sa holiday pay

MULING pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang mga employer sa bansa na sundin ang tamang pagbabayad ng sahod ng kanilang mga manggagawa at empleyado na pumasok sa trabaho sa June 12, Independence Day, at Eid’l Fitr sa Biyernes, na pawang regular na holiday.

Alinsunod ito sa Proclamation No. 269 at 514 na inilabas ng Pangulong Rodrigo Duterte noong Hulyo 17, 2017, at Hunyo 6, 2018, ayon sa pagkakasunod, kasabay ng inilabas ni Acting Labor Secretary Ciriaco Lagunzad III, na Labor Advisory No. 09, na mga patakaran sa pagbayad sa pista opisyal.

Ang mga employer ay nagpapatrabaho ay nakatali sa mga sumusunod na mga patakaran:

Kung ang empleyado ay hindi pumasok sa trabaho, siya ay babayaran ng 100 porsiyento ng kanyang suweldo para sa araw na iyon; gayunpaman, kung ang empleyado ay nagtrabaho sa nasabing holiday, siya ay babayaran ng 200 porsiyento ng kanyang regular na suweldo para sa naturang araw sa unang walong (8) oras.

Bilang karagdagan, kung ang empleyado ay nagtrabaho nang labis sa 8 oras (trabaho sa overtime), siya ay babayaran ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang hourly rate sa nasabing araw

Kung ang empleyado ay nagtrabaho sa isang regular holiday na tumapat sa day off, siya ay babayaran ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang daily rate ng 200 porsiyento.

Bukod dito, kung ang empleyado ay nagtrabaho ng mahigit walong (8) oras (overtime work) sa isang regular holiday na tumapat sa day off, siya ay babayaran ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang hourly rate sa nasabing araw.