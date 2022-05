DOLE pinoporma wage hike sa iba pang rehiyon

Umaasa si Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary Silvestre Bello III na magbibigay din ng dagdag na umento sa sahod ang iba pang regional wage boards at mag-isyu ng minimum wage increase matapos na aprubahan ang minimum wage ng mga manggagawa sa National Capital Region (NCR) at magtatas ng P33 habang ang nasa Western Visayas ay nasa P110 ang dagdag sa sahod.

“I thank the wage boards for heeding my call to expedite the review of the current minimum wage in their respective regions,” ayon sa inilabas na pahayag ni Bello.

Inaasahan ni Bello na magtataas na rin sa mga susunod na araw at linggo ang ilang regional wage boards.

Nabatid na ang itataas ay ang daily minimum wage sa NCR na P570 para sa mga manggagawa sa non-agriculture sector, at P533 sa mga manggagawa sa agriculture sector.

Samantala, ang daily minimum wage sa Western Visayas ngayon ay nasa P450 at P420 para sa mga employer na may mahigit 10 workers at sa may kaunting staff o nasa 10 o mababa pa. (Vick Aquino)